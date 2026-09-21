El Consejo Nacional de Educación (CNE) propuso fortalecer las políticas de bienestar socioemocional para niñas, niños y adolescentes frente a los casos de violencia en el entorno educativo. En un pronunciamiento, el organismo pidió prevenir estas situaciones, garantizar atención a los afectados y evitar prácticas que puedan generar revictimización, estigmatización o encubrimiento.

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2024, el 45,9 % de estudiantes de secundaria entre 12 y 17 años reportó haber experimentado violencia psicológica, física o sexual por parte de otro estudiante. Ante esta situación, el CNE planteó respuestas preventivas y sostenidas que consideren las características de cada comunidad educativa.

“Ninguna práctica o interés institucional puede justificar, minimizar u ocultar la violencia entre estudiantes o hacia ellos”, manifestó el organismo.

Medidas propuestas

El CNE recomendó reforzar la tutoría, la convivencia escolar y la disciplina formativa, además de mejorar las condiciones de actuación de directivos, docentes, tutores y auxiliares. Además, planteó fortalecer los protocolos, implementar alertas tempranas y brindar servicios especializados de apoyo.

La propuesta contempla que los colegios cuenten con autonomía para adoptar decisiones oportunas ante situaciones de violencia. Asimismo, considera necesario establecer límites, sanciones y mecanismos de reparación según cada caso.

El organismo sostuvo que la protección de los estudiantes requiere coordinación entre las familias, las instituciones educativas, los servicios públicos, las comunidades y otros actores de la sociedad. El CNE reafirmó su compromiso de promover propuestas orientadas a que la educación incluya la formación, el cuidado y la convivencia.