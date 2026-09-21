Facebook e Instagram, plataformas pertenecientes a Meta, registraron interrupciones en su funcionamiento durante la noche de este domingo 20 de septiembre. Usuarios de distintas partes del mundo tuvieron dificultades para acceder a sus cuentas, revisar contenido, enviar mensajes y realizar publicaciones.

Las incidencias se reportaron tanto en las aplicaciones móviles como en las versiones web de ambos servicios. Entre los principales problemas se identificaron fallas al cargar el muro de noticias, cierres inesperados de sesión y dificultades para actualizar contenido.

Los reportes fueron difundidos por usuarios en X, antes conocida como Twitter. Algunas personas señalaron que las plataformas presentaban problemas de manera intermitente, mientras que otras no podían utilizar determinadas funciones.

Alguien más tiene problema con la página de Facebook, no logro cargarla… #MetaAds #facebook pic.twitter.com/ab0EXXWtUZ — José (@Joseiibaceta) September 21, 2026

Entre las funciones afectadas estuvo la posibilidad de compartir fotografías, videos y otros archivos multimedia. Además, se registraron inconvenientes para actualizar el contenido mostrado en el feed principal y mantener abiertas las sesiones.

Las dificultades se presentaron en diferentes regiones y no estuvieron limitadas a un único tipo de dispositivo. Los reportes incluyeron tanto equipos móviles como computadoras que utilizaban las versiones web de los servicios.

Hasta el momento señalado en el reporte, Meta no había comunicado de manera oficial cuál era la causa técnica de las interrupciones. Los registros disponibles apuntaban a un comportamiento intermitente relacionado con los sistemas que permiten mantener operativos los servicios.