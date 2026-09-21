Una investigación de Cuarto Poder identificó a 10 trabajadores del Congreso cuyos nombres aparecen en el planillón que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) utilizó para buscar su inscripción como organización política. Los trabajadores ocupan puestos de asesores, técnicos y auxiliares en despachos de Juntos por el Perú y en una comisión del Senado, aunque varios de los consultados negaron haber tenido relación con esa agrupación.

Entre los casos identificados figura Ilso Gladio Ramos Cosme, quien se desempeña como asesor principal del diputado César Hugo Tito Rojas y percibe un sueldo superior a S/14 mil, según el reporte. Su nombre también aparece en el planillón del Movadef y, además, fue candidato a diputado por Juntos por el Perú en las últimas elecciones, pero no obtuvo un escaño.

Fuente: Cuarto Poder.

Richard Leandro Tipo Quispe es otro de los trabajadores señalados y ocupa desde agosto el cargo de asesor 2 en el despacho de Tito Rojas, con una remuneración superior a S/11 mil. Al igual que Ramos Cosme, su nombre figura en el documento utilizado por el Movadef para intentar su inscripción electoral.

Tito Rojas ha rechazado anteriormente ser fundador de la organización y sostiene que ese asunto está cerrado. En el reporte, el diputado fue consultado por la presencia de trabajadores cuyos nombres aparecen en el mismo registro, mientras los involucrados evitaron pronunciarse o negaron cualquier vínculo.

Casos en el Senado

En el despacho del senador José Moisés Chipana Chipana también fue identificada Zaida Yessel Juanca Mamani, quien trabaja como asesora. Su nombre aparece en el planillón revisado por el programa periodístico.

Otro caso corresponde al senador Hugo Isaac Cahuana, cuyo despacho tiene como auxiliar a Dick Jefferson Luya Asto. El trabajador negó conocer que su nombre figurara en el documento y manifestó que desconoce cualquier inscripción suya en el Movadef.

Fuente: Cuarto Poder.

En la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, presidida por Cahuana también se reportó la misma situación. Allí figura como asesor 2 Genebrardo Mariano Arana Bazán, quien también negó tener relación con la organización.

Otros trabajadores identificados

Otro de los casos corresponde al despacho de la diputada Sadith Pérez Quispe, donde Ángela del Águila Torres se desempeñó como técnica durante agosto y parte de septiembre.

Del Águila negó haber firmado el planillón y afirmó que nunca tuvo relación con el Movadef. También sostuvo que recién tomó conocimiento de que su nombre y número de documento aparecían en esa lista.

Fuente: Cuarto Poder.

El reporte identificó además a dos trabajadores del despacho del diputado Alejandro Manay Pillaca, Edith Mota Palomino y Renán Quispe Najarro. Ambos aparecen en el planillón y actualmente cumplen funciones como técnicos en la oficina parlamentaria.

El planillón corresponde al documento que el Movadef presentó como parte de su intento de convertirse en partido político, proceso que finalmente no prosperó. La coincidencia de nombres en ese registro no acredita por sí misma una afiliación o participación actual en la organización, por lo que algunos de los trabajadores señalados han rechazado públicamente cualquier vínculo.