El exministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, volvió a señalar que su salida del MTC estuvo motivada por razones de salud. Según explicó, el ritmo y la “intensidad física” de sus funciones en la cartera le “estaba haciendo daño”, por lo que decidió renunciar al cargo.

“Ya les había dicho al Presidente del Consejo de Ministros [Luis Galarreta] y al presidente Keiko Fujimori que la intensidad física que tenía que poner en este ministerio [MTC] me estaba haciendo daño. No estoy mal, me voy para evitar estar mal porque [no podía continuar] esta tensión”, afirmó en una entrevista en Punto Final.

Asimismo, Rey contó que el último viernes tuvo la oportunidad de conocer al actual ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini. Sobre su gestión, señaló que el nuevo titular de la cartera “tiene derecho a tomar el rumbo que corresponda” al frente del ministerio.

“No puedes comparar la tensión concretamente del MTC con otra. Yo he sido dos veces antes ministro y nunca he tenido [esta] tensión física. [¿Se queda en la política?] Sí. [¿Va a fiscalizar a su sucesor?] No me corresponde”, indicó el exministro.

Por otro lado, Rey negó haber recibido algún llamado de atención por parte del premier Luis Galarreta o de la presidenta Keiko Fujimori a raíz de la presunta “pelea” que habría protagonizado con Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima, en torno al caso de los trenes Lima-Chosica.

“Algún medio de comunicación dijo que ‘Keiko Fujimori jala las orejas al Ministro de Economía y Rafael Rey’, y a mí supuestamente por haberme peleado con López Aliaga. Búscame una sola palabra, una sola frase o expresión mía contra Rafael López Aliaga. Keiko Fujimori no me ha jalado ninguna oreja”, sostuvo Rafael Rey.

“Yo no he tenido ninguna desavenencia, pueden preguntarle a la propia presidente, y al propio premier, si no es verdad que hace tres semanas les dije que me tenía que ir. [¿Es el factor Renovación Popular en el Senado?] Evidentemente que se necesitan los votos y esa es la razón por la que no he querido contestar a los insultos ni a las difamaciones”, agregó.

Consultado por las versiones que lo vinculan con un eventual cargo diplomático durante el gobierno de Keiko Fujimori, Rafael Rey evitó confirmar esa posibilidad y señaló que no se pronuncia sobre rumores. “¿Hay una resolución suprema? No he visto. ¿Hay un rumor? Yo no comento rumores”, respondió.