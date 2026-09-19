Por: Feliciano Gutiérrez

Un accidente de tránsito segó la vida del suboficial de la Policía Nacional Jaime Q.B., integrante del Área Antidrogas (Areandro), mientras transitaba a bordo de su motocicleta por la avenida República, a la altura del terminal San Francisco, en el distrito de San Miguel, provincia de San Román.

Las primeras investigaciones señalan que el efectivo policial perdió el control de su unidad menor y terminó impactando violentamente la cabeza contra el pavimento. La fuerza del golpe le provocó graves lesiones que comprometieron de inmediato su estado de salud en plena vía pública.

Tras la alerta emitida, serenos y agentes policiales llegaron al lugar y concluyeron inicialmente que el agente carecía de signos vitales.

Sin embargo, ante el pedido desesperado de los familiares que acudieron al sitio del siniestro asegurando que aún respiraba, se procedió a su traslado inmediato de emergencia hacia el hospital Carlos Monge Medrano.

Pese a los esfuerzos por salvarlo, el médico de turno del establecimiento de salud solo pudo certificar su fallecimiento al momento de su ingreso, producto de la extrema gravedad de sus contusiones.

Las autoridades correspondientes continúan con las diligencias pertinentes para determinar las causas exactas que desencadenaron este fatal despiste.