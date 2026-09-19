Cuatro bancadas del Senado presentaron una solicitud formal para remover del cargo al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, bajo el argumento de que habría incurrido en falta grave durante el ejercicio de sus funciones.

El pedido fue presentado ante la Mesa Directiva del Senado y se sustenta en el artículo 161 de la Constitución, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el Reglamento del Senado.

La iniciativa fue promovida por las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno .

Entre los cuestionamientos se encuentran las contrataciones de personal en la Defensoría que fueron observadas por la Contraloría General de la República y difundidas en un reportaje de “Cuarto Poder”. Los legisladores solicitaron que el informe de control sea incorporado al procedimiento.

Otro de los argumentos está relacionado con las declaraciones de Gutiérrez sobre una eventual disolución del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori. A fines de agosto, el defensor señaló que, en ese escenario, la mandataria podría incrementar su popularidad en “20 o 30 puntos”, expresión que generó cuestionamientos entre los parlamentarios que impulsan su remoción.

El pedido deberá ser evaluado por la Comisión de Procedimientos Especiales , que tendrá que recabar los descargos del defensor del Pueblo y revisar las pruebas antes de elevar una propuesta al Pleno del Senado.

Para aprobar la remoción y declarar la vacancia del cargo se requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de senadores.

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