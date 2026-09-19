Alianza Lima recibió la noche de este viernes 18 de setiembre a ADT de Tarma por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado: Triunfo del club de La Victoria.

El equipo íntimo consiguió una victoria en Matute y dejó atrás la derrota ante Universitario en el clásico.

Alianza ganó 2-1 a los tarmeños con goles de Marco Huamán a los 44 minutos y de Erick Castillo a los 46.

Así, el cuadro blanquiazul se impuso en Matute por la fecha 10 de la Liga 1 2026.

Luis Pérez del conjunto tarmeño recibió una tarjeta roja, por lo que tuvo que abandonar la cancha. El partido fue transmitido por L1 Max, y también puede seguirse mediante L1 Play.

El encuentro se disputó en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, desde las 8:00 p. m. (hora peruana).

El partido corresponde oficialmente a la fecha 10 del Torneo Clausura, programada entre el 18 y el 21 de setiembre.

LA PREVIA

El cuadro blanquiazul llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras la derrota por 2-1 ante Universitario de Deportes en el clásico disputado en Matute, resultado que lo mantiene con 13 puntos en el Clausura.

Por su parte, ADT también busca levantar cabeza luego de caer goleado 3-0 frente a FBC Melgar en la jornada anterior. El conjunto tarmeño afronta el encuentro con la necesidad de sumar para mejorar su situación en el campeonato.

El duelo representa el regreso de Alianza Lima a su estadio después del clásico y será una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por Pablo Guede sume puntos en casa.

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