El Gobierno oficializó este viernes la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise mediante el Decreto Supremo N.° 016-2026-Minedu. La norma fue publicada en una edición extraordinaria de El Peruano y establece que el Ministerio de Educación asumirá la administración del colegio hasta el 31 de diciembre de 2027.

La medida se adopta después de la denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del plantel. El Ejecutivo señala que el proceso busca asegurar la continuidad del servicio educativo y reforzar las condiciones de protección de los escolares.

¿Qué acciones deberán ejecutarse?

La norma establece las principales medidas que deberán aplicarse durante el periodo de reorganización del Liceo Naval. Entre ellas se encuentran:

Dirección temporal: el Minedu deberá realizar las acciones necesarias para designar al director temporal que estará a cargo del colegio hasta el 31 de diciembre de 2027.

el Minedu deberá realizar las acciones necesarias para designar al director temporal que estará a cargo del colegio hasta el 31 de diciembre de 2027. Continuidad educativa: el Ministerio de Educación coordinará con el Ministerio de Defensa las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio educativo durante el proceso.

el Ministerio de Educación coordinará con el Ministerio de Defensa las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio educativo durante el proceso. Seguridad: se deberán reforzar las condiciones de seguridad dentro de la institución y adoptar acciones para prevenir situaciones de violencia.

se deberán reforzar las condiciones de seguridad dentro de la institución y adoptar acciones para prevenir situaciones de violencia. Convivencia escolar: la norma contempla medidas de prevención y atención frente a hechos de violencia, intimidación o represalias dentro de la comunidad educativa.

la norma contempla medidas de prevención y atención frente a hechos de violencia, intimidación o represalias dentro de la comunidad educativa. Acompañamiento socioemocional: se dispone la atención de los estudiantes y del personal del plantel como parte de las acciones previstas durante la reorganización.

se dispone la atención de los estudiantes y del personal del plantel como parte de las acciones previstas durante la reorganización. Protección de estudiantes: las medidas deberán priorizar la protección integral de los escolares y las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades educativas.

las medidas deberán priorizar la protección integral de los escolares y las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades educativas. Reportes de violencia: el decreto toma en cuenta información registrada en el sistema SiseVe sobre casos de violencia física, psicológica y sexual reportados en el Liceo Naval.

Medidas adoptadas por la Marina

Por su parte, la Marina de Guerra informó el retiro del director, un docente y el entrenador de fútbol que forman parte de las investigaciones por el caso denunciado. Las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes continúan a cargo de las autoridades competentes.

El decreto precisa que las acciones derivadas de la reorganización serán financiadas con los presupuestos institucionales de los sectores involucrados. La medida no contempla recursos adicionales del Tesoro Público.