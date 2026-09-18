Melgar logró una importante victoria por 2-1 ante Carlos A. Manucci por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. El compromiso se jugó en el CAR, ubicado en Mollebaya, en Arequipa, donde el cuadro rojinegro remontó el marcador y se quedó con los tres puntos.

El primer gol apareció a los 13 minutos con Melicia Aguilar, quien apareció para definir frente al arco del rival. No obstante, Manucci reaccionó y a los 22 minutos Azucena Daga anotó el empate mediante un penal, quedando 1-1 el primer tiempo.

Para el complemento, el conjunto rojinegro volvió a golpear y, con los ánimos al tope, Raquel Bilcape apareció a los 50′ a fin de ampliar la ventaja.

Si bien el conjunto arequipeño realizó algunos cambios y la visita trató de desarmar al rival, el marcador no se movió más.

Con este resultado, Melgar llegó a los 21 puntos y se ubica en el segundo lugar de la clasificación, igualando en puntaje con Sporting Cristal. Mientras que Carlos Manucci permanece con 10 unidades y está en el sexto casillero.