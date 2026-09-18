Los niños de 3, 4 y 5 años del inicial Niño Salvador, en el distrito de Majes, dejarán el patio donde recibían clases y pasarán a tres aulas prefabricadas que serán instaladas en octubre. La medida solo les salvará del riesgo que enfrentan debido al deterioro de los salones de madera que tienen a la fecha.

Los ambientes donde estudian los 64 menores tienen paredes de madera y techos de calamina. Su mal estado obligó a los alumnos a dejar los salones y trasladar las mesas al patio, mientras que las altas temperaturas agravaron las condiciones para los pequeños, ya que el calor convirtió los salones en ambientes sofocantes.

Ante esta situación, la Municipalidad Distrital de Majes y la UGEL La Joya acordaron instalar tres módulos prefabricados. La colocación está prevista para octubre y permitirá que los niños cuenten con espacios más seguros para continuar sus clases.

Sin embargo, el calor seguirá siendo una dificultad para los estudiantes, debido a las altas temperaturas que se registran en la zona. La diferencia será que dejarán de estar expuestos al riesgo que representa permanecer en los actuales ambientes deteriorados.

12 AÑOS DE ANIVERSARIO

La institución educativa celebró 12 años de creación en medio de la precariedad, los 64 estudiantes participaron junto a sus docentes y padres de familia en una misa y en la presentación de danzas.

Institución educativa Niño Salvador cumplió 12 años de creación en medio de la precariedad

En medio de la celebración, también se puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de contar con una infraestructura definitiva. La Municipalidad de Majes se comprometió a realizar el saneamiento físico y legal del terreno, un paso necesario para que pueda continuar el proyecto de construcción de las nuevas aulas.