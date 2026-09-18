Cientos de fieles llegaron a la Basílica Catedral de Arequipa para acercarse a las reliquias de San Francisco de Asís y San Francisco Solano, en una jornada de oración que permitió a los devotos estar frente a los restos óseos de dos de las figuras más representativas de la tradición franciscana.

La veneración se realizó la noche de ayer, luego de una misa solemne organizada por los hermanos franciscanos del Convento La Recoleta. Las reliquias, conservadas en relicarios, fueron colocadas para que los asistentes pudieran acercarse, orar y rendir homenaje a ambos santos.

Las reliquias de San Francisco de Asís y San Francisco Solano

Las reliquias de San Francisco de Asís y San Francisco Solano

La celebración reunió a religiosos de distintas comunidades franciscanas de Arequipa. Participaron frailes de La Recoleta, del Convento San Francisco, del Convento San José Obrero y de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos.

Recuerdan 800 años del Tránsito de San Francisco de Asís y los 300 años de la Canonización de San Francisco Solano

La misa fue presidida por monseñor Raúl Chau, quien durante su homilía pidió a los fieles llevar a la vida cotidiana los valores asociados a ambos santos. Recordó la sencillez de San Francisco de Asís y la alegría de San Francisco Solano. Además, señaló que el conocido “Paz y Bien” no debería quedarse únicamente como un saludo, sino convertirse en una forma de relacionarse con los demás.

UNIDOS EN LA TRADICIÓN FRANCISCANA

La ceremonia religiosa se desarrolló en el marco de 800 años del Tránsito de San Francisco de Asís y los 300 años de la canonización de San Francisco Solano.

Arequipa: veneran reliquias de San Francisco de Asís y San Francisco Solano (Foto: Cortesía)

San Francisco de Asís, nacido a fines del siglo XII en Italia, renunció a una vida acomodada para dedicarse a la pobreza, la fraternidad y el servicio. Fundó la Orden de los Hermanos Menores y es reconocido por su cercanía con los pobres y su particular vínculo con la naturaleza. Murió en 1226 y fue canonizado apenas dos años después.

San Francisco Solano, por su parte, fue un fraile franciscano español que llegó a América durante el periodo colonial y desarrolló gran parte de su labor religiosa en el territorio peruano. Es recordado por su labor evangelizadora, su contacto con las poblaciones indígenas y su dedicación a los más necesitados. Fue canonizado en 1726.