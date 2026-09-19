La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento esta noche al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal, en una ceremonia desarrollada en Palacio de Gobierno.

La ceremonia se realizó con la presencia de los integrantes del gabinete liderado por Luis Galarreta y el saliente ministro Rafael Rey.

Perfil José Tangherlini Casal

José Angello Tangherlini Casal es es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El nuevo titular del MTC posee más de 20 años de experiencia profesional en puestos de Alta Dirección, administración y gestión de instituciones.

Tangherlini Casal cuenta con amplia experiencia en investigación y estudios económicos vinculados a la regulación de servicios públicos, infraestructura de transporte, Asociaciones Público-Privadas (APP) y el sector agropecuario.

Se desempeñó como viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. Asimismo, trabajó en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), entre otras instituciones.

Rafael Rey renuncia al MTC

Más temprano, se conoció de la renuncia de Rafael Rey a dicho cargo por motivos de salud. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la presidenta de la República y al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“(...) Por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, indicó.