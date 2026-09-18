Cuatro de los diez adolescentes denunciados por una presunta agresión sexual contra un compañero del Liceo Naval Almirante Guise fueron liberados este viernes tras permanecer retenidos en la Comisaría de Familia del Cercado de Lima. Los menores salieron de la dependencia policial acompañados por sus familiares minutos antes de las 2:00 p.m

Los otros seis adolescentes fueron derivados al Tercer Juzgado de Familia del Poder Judicial para que se evalúe su situación dentro de la investigación. En esa instancia se determinará si afrontan el proceso en libertad o si corresponde dictar una medida de internamiento preventivo.

La situación de cada adolescente deberá ser evaluada de manera individual, debido a que las autoridades deben determinar el grado de responsabilidad que correspondería a cada uno. Por ello, el traslado de los seis menores a la sede judicial no implica por sí mismo que se haya establecido responsabilidad por los hechos denunciados.

Los cuatro adolescentes que permanecían en la Comisaría de Familia fueron liberados y abandonaron la sede junto a sus familiares mientras sus rostros eran cubiertos por mantas.

¿Qué se sabe del caso?

La denuncia se originó por un hecho que habría ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba al equipo de futsal del colegio después de participar en un campeonato. La presunta víctima es un estudiante de 16 años cuya familia acudió a la Comisaría de San Borja para denunciar lo ocurrido.

Tras la denuncia, la Policía y otras autoridades intervinieron en el colegio y retuvieron a diez estudiantes de quinto de secundaria. Posteriormente, los menores fueron distribuidos entre la dependencia policial y la sede judicial según las diligencias dispuestas para cada caso.