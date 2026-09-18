La mañana de ayer en el distrito de Grocio Prado se registró un caso de tentativa de feminicidio. Una mujer fue atacada con un arma blanca por un sujeto que sería su pareja. Ella debido a la gravedad de la lesión que presenta en el abdomen tuvo que ser llevada de emergencia al Hospital San José de Chincha. El presunto agresor fue detenido por la avenida Centenario, siendo llevado a la delegación.

Sujeto detenido

Personal de serenazgo había advertido la presencia de Ana R.E. de 49 años con heridas sangrantes que le fueron causadas, aparentemente, con cuchillo. La víctima fue llevada al nosocomio local y de inmediato atendida por el profundo corte que tenía. Ella, quedó hospitalizada con diagnóstico reservado. El presunto autor del ataque fue encontrado y retenido por los serenos y la población hasta la llegada de la policía.

El hombre Orlando B.V. tenía una mochila y otros objetos personales en el momento del registro. Los vecinos repudiaron la presencia del sujeto a quien señalaban de haber atacado con arma blanca a una mujer. “Te vas a pudrir. No tienes madre”, le gritaban al detenido, que fue puesto a disposición de la Sección de Investigación Criminal de la comisaria Emilio Román Saravia.

Orlando, natural de Cañete, había llegado a Chincha para encontrarse con Ana. A la salida de un hospedaje, ubicado por la prolongación San Francisco, se suscita una discusión entre ambos que termina en el episodio violento.

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