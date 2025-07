“Él me quería matar”, menciona Carmen Estefani Fernández Yucra; una joven madre de familia, quien sobrevivió a un episodio de agresión violenta sucedido en su vivienda, ubicada en el pasaje San Cosme, en Chincha Alta. La víctima exige que su agresor Pedro Martínez Echegaray sea enviado al establecimiento penitenciario a pagar condena por haberla desfigurado y apuñalarla hasta perforar el hígado.

Mujer hospitalizada

La denunciante desde las primeras horas del miércoles último se encuentra hospitalizada en el San José. Tras ser atacada con cuchillo, tiene múltiples suturas en la frente, mentón, en la mejilla, asimismo heridas detrás del oído. En la cabeza presenta también lesiones causadas con arma blanca y daño interno. Ella, fue violentada frente a sus menores hijos por su expareja, quien se encuentra detenido por la policía.

Carmen Fernández desde el hospital solicitó ayuda a todas las mujeres de la provincia de Chincha para encontrar justicia. “Quisiera pedir apoyo para que esto que me hicieron no se quede así”, invoca la joven madre. Agrega que su agresor tenía la intención de acabar con su vida, “él me quería matar, eso es lo que quería hacer, matarme”, relata en un video en el que clama por justicia.

Además, solicita que su caso no sea tratado como una simple agresión, ya que, las lesiones que presenta en el cuerpo no son para minimizar. “No son lesiones leves, tengo perforado el hígado, el estómago de las puñaladas que me había metido. En la cara, detrás del oído, la cabeza que me ha metido varias puñaladas. También me ha querido estrangular”, señala Fernández Yucra.

La víctima pide por apoyo para que su agresor pague con el encierro. “Lo que yo pido es apoyo de ustedes, que me puedan ayudar. Que él se pudra en la cárcel eso es lo que quiero, que no se quede impune todo lo que me ha hecho”, invoca.

Cabe indicar que luego de los hechos, los agentes de la comisaría de Chincha Alta detuvieron a Martínez Echegaray, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

