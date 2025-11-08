Pudo haber muerto a manos de su conviviente, y pese a todo decidió no denunciarlo. El caso calificado como tentativa de feminicidio ocurrió por inmediaciones del centro poblado El Tigre, jurisdicción de Chincha Alta. La agraviada fue atacada con arma punzocortante, al parecer, cuchillo y trasladada al servicio de emergencia del hospital San José, siendo diagnosticada con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Ataque criminal

La pareja llegó a la provincia de Chincha hace unas semanas para realizar trabajos eventuales. La relación, externamente, parecía tranquila, hasta que ocurre la brutal escena de maltrato, que afortunadamente no acabó en tragedia. Las personas que escucharon los gritos intervinieron para ayudar a la joven, quien señaló al hombre con el que compartía sus días como el autor de los hechos de violencia familiar.

La víctima Julisa V. C., natural de la ciudad del Cusco, fue auxiliada y derivada al nosocomio local. Ella evidenciaba en su cuerpo heridas cortantes múltiples causadas con arma blanca. La mujer tras recibir atención médica, permaneció en observación y al ser consultada por sus lesiones comenzó a relatar a la policía el episodio que la convierte en víctima del delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Indicó además donde se produjeron los hechos y volvió a culpar, directamente, a su conviviente Cristian Esteban J. P. de ser quien causó sus lesiones, en el ataque que pudo costarle la vida. La agraviada aseguró a las autoridades que una escena de celos de parte del sujeto desencadenó la violencia, que alarmó a los moradores del sector El Tigre.

Julisa pese al daño físico sufrido, y que estuvo por convertirse en un caso más de feminicidio decidió que no iba a presentar la denuncia correspondiente contra su conviviente. La joven refirió que se retiraría de la ciudad para buscar refugio en sus familiares, que viven en otra provincia de la región. Cabe indicar que al igual que ella hay otras mujeres que pese a vivir un calvario no toman el valor para denunciar a su atacante.

