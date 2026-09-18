El Senado de la República confirmó a Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), según una resolución legislativa difundida este viernes.
El documento establece que la Cámara Alta ratificó a Velarde en el cargo utilizando las atribuciones contempladas en su Reglamento.
La resolución lleva las firmas del presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, y de la segunda vicepresidenta, Nilza Merly Chacón Trujillo, y fue incorporada al boletín de Normas Legales de El Peruano.
Con esta publicación queda oficializada la ratificación de Julio Velarde como titular del directorio del BCRP, institución responsable de preservar la estabilidad monetaria del país y conducir la política monetaria.
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