El padre de uno de los escolares detenidos por la denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise afirmó que no todos los menores investigados habrían participado en el hecho. En declaraciones para ATV, sostuvo que se debe esperar los testimonios de los estudiantes antes de establecer responsabilidades.

El progenitor expresó su respaldo hacia la víctima tras los hechos denunciados y pidió no atribuir responsabilidad a menores cuya participación aún no ha sido determinada.

“Totalmente, totalmente… A ese niño se le ha afectado la vida, sin duda, yo le doy todo mi respaldo. El tema es que si ustedes hablan de niños no implicados, como si estuvieran implicados, eh también les afectan la vida. Ese es el tema”, señaló.

Su versión sobre lo ocurrido

El familiar sostuvo que los escolares se encontraban retornando de un viaje en el que habrían participado de una competencia deportiva cuando ocurrió el incidente. Asimismo, rechazó que los menores hayan actuado como un grupo que buscaba agredir al adolescente.

“Como que no todos los niños eh se han estado implicados, como que digamos eh nada, yo le doy toda la la razón a la víctima, digamos, pero estos niños (investigados) pues no son unos niños que han salido como lo quieren plantear como una jauría que “ vamos a cazar a alguien ” . Son más bien niños deportistas de un colegio que se habían ido a una competencia y han empezado a hacer un juego que se les ha ido de las manos y la víctima tiene toda la razón”, comentó.

“Yo lo apoyo al 100%. Lo único que me parece es que ustedes declarar y decir que son así, son asá y afectar a todos. Deberían como de He esperado a que un poco el niño declare qué pasó, declaren todos los demás”, agregó.

El padre pidió esperar las declaraciones de los escolares para determinar qué ocurrió y cuál fue la participación de cada menor. Además, negó haber mordido a un periodista durante el incidente registrado fuera de la dependencia policial.