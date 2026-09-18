El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección preventivas a favor del estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, agraviado en el caso de presunta agresión sexual ocurrida en un bus escolar en el distrito de San Borja.

Según informó el Poder Judicial, la resolución prohíbe a los adolescentes investigados utilizar espacios privados o redes sociales, como WhatsApp y Facebook, para comunicarse con la víctima.

Además, ordenó que los menores reciban terapias psicológicas obligatorias como parte de las medidas dispuestas.

El juzgado también ordenó a la Comisaría de Familia de Lima realizar patrullajes preventivos semanales en los alrededores del domicilio del estudiante.

En tanto, el Tercer Juzgado de Familia de Lima, con competencia penal, programó para este viernes la emisión de la resolución sobre el pedido fiscal de cuatro meses de internamiento preventivo.

#IMPORTANTE. Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dicta diversas medidas de protección preventivas en favor del adolescente del Liceo Naval Almirante Guise, que fue víctima de violencia sexual. (1/4) pic.twitter.com/KhQwh6lCjg — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 18, 2026

Durante la mañana, seis de los diez adolescentes retenidos fueron trasladados bajo custodia policial desde la Comisaría de Familia hasta la sede judicial del Cercado de Lima. El traslado se realizó luego de que el fiscal Mariano de la Torre Hernández, de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro, culminara las diligencias preliminares y las entrevistas en cámara Gesell.

De acuerdo con el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, si el Poder Judicial declara fundado el pedido de la Fiscalía, el internamiento preventivo se cumplirá en un centro juvenil por un plazo máximo de 150 días.

Los otros cuatro adolescentes permanecen en la Comisaría de Familia mientras vence el plazo legal de retención de 48 horas.

Paralelamente, el Gobierno oficializó la reorganización del Liceo Naval mediante el Decreto Supremo N.° 016-2026-MINEDU, bajo conducción del Ministerio de Educación hasta el 31 de diciembre de 2027, con énfasis en reforzar la seguridad, convivencia y prevención de situaciones de violencia.

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