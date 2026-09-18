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Autoridades, dirigentes y representantes de la provincia de Huamalíes llegaron este 17 de septiembre a la sede del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), para revisar el avance de diversas obras y los compromisos pendientes con la provincia.

Según informó Carlos Chávez Firma, presidente del Frente de Desarrollo de Los Interees de Llata (FREDDILL), el gobernador regional Antonio Pulgar participó en la reunión durante aproximadamente 30 minutos y luego se retiró debido, según les comunicaron, a otra actividad programada en Lima. La reunión continuó con la participación de los equipos técnicos del Gobierno Regional.

El encuentro se desarrolló luego de que el FREDDILL suspendiera la marcha que tenía prevista para esa misma fecha y optara por continuar el diálogo con las autoridades regionales.

DETALLES DE LOS PEDIDOS

Entre los principales puntos de la agenda figuran el Estadio Municipal Colón de Llata, la carretera Ishanca–Taparaco–Kilómetro 35, los proyectos de Procompite, la demarcación territorial, la asignación de maquinaria para Huamalíes y diversas obras priorizadas en los distritos de la provincia. El Gobierno Regional de Huánuco registra, además, el Estadio Colón entre sus proyectos de inversión para el distrito de Llata.

Los representantes de Huamalíes señalaron que permanecerían en la sede regional para escuchar las exposiciones de los funcionarios y solicitar información documentada sobre los compromisos asumidos con anterioridad.

Chávez Firma indicó que uno de los principales pedidos es la entrega del expediente técnico correspondiente al saldo de obra del Estadio Colón. Agregó que, una vez conocidos los resultados de la jornada de trabajo, informarán a la población de Huamalíes para evaluar las próximas acciones.