Personal policial del Departamento de Investigación Criminal – Leoncio Prado, durante la ejecución del operativo policial denominado “Control de Identidad”, realizado el 16 de setiembre de 2026 en diferentes arterias del distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, logró la ubicación y captura de una persona que registraba dos requisitorias vigentes por los presuntos delitos contra la libertad sexual y contra la familia.

Como resultado del operativo, el personal policial intervino a un ciudadano de sexo masculino cuando se encontraba saliendo del interior de un inmueble ubicado en las inmediaciones de la cuadra 3 del jirón Huancayo, junta vecinal “Santa Rosa”, distrito de Aucayacu. El intervenido fue identificado como Tomás Deison P. M. (39).

Al efectuarse la consulta correspondiente en el sistema ESINPOL, se obtuvo resultado positivo para dos (02) requisitorias vigentes. La primera, por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor, solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco; y la segunda, por el presunto delito contra la familia, en la modalidad de omisión de prestación de alimentos, solicitada por el Juzgado Penal Unipersonal de San Martín de Porres – Lima.

Ante dicha situación, se procedió a la detención del intervenido, previa comunicación del motivo de la intervención y de los derechos que le asisten, iniciándose las diligencias correspondientes conforme a ley.