La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la captura de Catherine Yanet Méndez Araujo, quien es señalada como pareja de Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’. La intervención se realizó en el distrito de Pueblo Libre.

Según información de las autoridades policiales, la mujer, de 33 años, es madre de los dos primeros hijos de Cruz Torres.

En los últimos días, la Fiscalía presentó chats en los que se mencionaba a la mujer y se hacía referencia a un presunto pago de un millón de soles por la liberación de Jenss Lara, empresario minero que fue secuestrado en Trujillo, región La Libertad.

El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, Manuel Elías Lozada, informó a la prensa que un juzgado de Trujillo dictó 15 días de detención preliminar contra Catherine Yanet Méndez Araujo.

Catherine Méndez permanece en la sede de Medicina Legal, ubicada en La Victoria, y posteriormente será trasladada a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos del mismo distrito.

De acuerdo con la PNP, Méndez será trasladada a la ciudad de Trujillo para quedar a disposición del Poder Judicial.