La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se refirió al caso que involucra a diez alumnos del Liceo Naval Almirante Guise, quienes son investigados por una presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros.

“Es muy grave. Ayer y hoy he conversado con tres ministros de Estado. Lo primero que le he pedido a la ministra de la Mujer es cuidad al joven presuntamente que ha sido víctima de este agravio”, señaló.

En ese sentido, solicitó que se realice una investigación “rigurosa y rápida” para establecer las responsabilidades correspondientes y sostuvo que quienes resulten involucrados deberán afrontar “todo el peso de la ley” sobre quienes resulten involucrados.

Fujimori anunció además que el Liceo Naval Almirante Guise será declarado en reorganización, como parte de las medidas adoptadas luego de conocerse la denuncia.

La presidenta explicó que la administración del colegio estaba bajo responsabilidad de la Marina de Guerra del Perú, mientras que el Ministerio de Educación (Minedu) estaba encargado de la asignación de docentes.

A partir de ahora, según anunció, la administración de esta institución educativa pasará a estar bajo responsabilidad del Minedu.

“Se están tomando medidas correctivas y la administración de este colegio pasará, en estos momentos, a manos del Minedu para que sean ellos quienes pongan orden, que exista disciplina en este colegio y evitar que esto vuelva a suceder en el futuro”, señaló.