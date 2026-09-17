Detienen a dos varones por presunto robo de cables en Arequipa

Dos hombres fueron detenidos esta madrugada cuando presuntamente intentaban sustraer cables de conducción en inmediaciones de la avenida Dolores con Próceres, en la urbanización Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.

La intervención ocurrió alrededor de las 4:00 horas. Según los agentes de la Dirección de Inteligencia, los agentes señalaron que durante las labores de inteligencia observaron a varias personas que llevaban chalecos naranjas, mamelucos y cascos azules. Al notar la presencia policial, los sujetos escaparon en distintas direcciones.

En medio de la persecución fueron detenidos los varones apodados como “Negro” y “Cholín”. Uno de ellos habría sido encontrado cuando salía de un buzón, donde los policías observaron dos cables negros de considerable grosor.

Los cables estaban sujetos con una cadena a un gancho instalado en la parte posterior de un vehículo Forland F300N CB. A unos 10 metros también fue ubicado un Chevrolet N300, en cuyo interior había dos escaleras metálicas.

Según la Policía, los intervenidos no pudieron explicar su presencia en el lugar ni demostrar que contaban con la autorización respectiva para realizar estos trabajos. Además, los vehículos no tenían identificación ni logotipos de alguna empresa que justificaran su presencia en la zona.

ENCONTRARON MÁS HERRAMIENTAS

Durante el registro de los vehículos, realizado con conocimiento del Ministerio Público y con la participación de un perito y un abogado defensor, los agentes encontraron seis cizallas, poleas, cadenas, escaleras metálicas, un tecle y tubos metálicos acondicionados con ganchos, además de chalecos, cascos y otras herramientas.

Cerca del buzón también fueron hallados alicates, un arco de sierra, desarmadores, una linterna y una barreta, entre otros objetos.

La Policía realizó además el corte y recojo de muestras de los cables encontrados en el buzón. Estas serán sometidas a una pericia para determinar sus características y otros aspectos relevantes para la investigación.

Los dos detenidos, los vehículos y las especies incautadas fueron trasladados a la Divincri.