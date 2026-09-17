Vehículo robado en Lima hace más de un año fue encontrado en Arequipa

Una camioneta que tenía una requisitoria vigente por hurto de vehículo en Lima desde hace más de un año fue ubicada por la Policía en la Av. Proletario del distrito de Paucarpata, en Arequipa.

Se trata de una Hyundai Tucson de color negro, que fue localizada por agentes de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV). Al verificar la placa y los datos de la camioneta en el sistema ESINPOL de la Policía Nacional, los agentes confirmaron que tenía una requisitoria vigente por “hurto de vehículo”, registrada el 16 de junio de 2025 y solicitada por la DEPROVE Lima-Centro.

Es decir, la camioneta era buscada desde hace más de un año por las autoridades de Lima y fue finalmente encontrada en Arequipa.

Tras confirmar la requisitoria, los policías procedieron con la recuperación de la unidad y realizaron las diligencias correspondientes. El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, que continuará con las acciones de acuerdo con sus competencias.

La Policía deberá determinar ahora las circunstancias en las que el vehículo llegó a Arequipa y quién lo tenía bajo su poder al momento de ser ubicado.