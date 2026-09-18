El Ministerio Público ordenó recoger la declaración de un auxiliar del Liceo Naval Almirante Guise, quien se encontraba a bordo del vehículo donde presuntamente un grupo de alumnos habría agredido sexualmente a un estudiante de 16 años.

De acuerdo con RPP, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, confirmó esta información tras salir de la dependencia policial donde permanecen retenidos los menores involucrados en el caso. Precisó que el auxiliar declarará en calidad de testigo, debido a que no figura entre los denunciados.

“El auxiliar va a hacer la declaración oficial, como testigo, porque aparentemente en la denuncia que han formulado los padres de la víctima no lo han incluido a él como si fuera presunto responsable. Sin embargo, su declaración va a ser muy útil, para por lo menos descarta que quienes estuvieron cerca de él en la parte delantera no tenían nada que ver con estos hechos”, expresó.

Como parte de las diligencias, el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso que la víctima declare mediante una entrevista en cámara Gesell. Además, se tomarán las declaraciones de los menores retenidos en flagrancia, quienes permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada.

EL CASO

Ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise permanecen retenidos en la Comisaría PNP de San Borja, luego de ser intervenidos por su presunta implicación en una denuncia por agresión sexual contra uno de sus compañeros. En tanto, el colegio señaló que colabora con las diligencias.

Los adolescentes se encuentran en la dependencia policial desde las 2:00 a.m., después de pasar por los exámenes correspondientes en el Instituto de Medicina Legal, en La Victoria, y por el control de identificación en el Departamento de Identidad Biométrica de la PNP, en Surquillo.

Según familiares de la presunta víctima, el hecho ocurrió el martes 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a la selección de fútbol del colegio tras participar en un campeonato deportivo.

La Policía Nacional acudió posteriormente al centro educativo e intervino a los supuestos implicados.