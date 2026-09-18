El Pleno de la Cámara de Diputados interpeló este jueves 17 de septiembre al ministro del Interior, César Astudillo, durante una sesión que comenzó a las 10:00 a. m. La comparecencia se produjo luego de que la semana pasada se admitiera, con 50 votos a favor, 65 en contra y una abstención, la Moción de Orden del Día 256-2026-2031-CD. El titular del sector acudió al hemiciclo para responder un pliego de 27 preguntas sobre las medidas implementadas frente a los índices de extorsión, sicariato y homicidios agravados en el país.

Luego de que el inicio de la sesión fuera transmitido por el canal oficial del Congreso, el presidente de la Mesa Directiva, Oscar Reto, informó que la reunión pasaba a carácter reservado a solicitud del titular del sector. La transmisión pública se retomó a las 13:15 horas, momento en que César Astudillo presentó un informe sobre la situación operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante su exposición, señaló que la institución cuenta con 138 mil efectivos, de los cuales 112.500 son hombres y 21.235 mujeres. Precisó además que alrededor de 5 mil policías cumplen funciones administrativas y no realizan labores de patrullaje. En ese contexto, reveló que existe un déficit de 53 mil efectivos para atender la demanda policial a nivel nacional.

“Nuestra brecha actual es de 53,000 efectivos. Yo quisiera hacer una reforma, señores, y hoy denme 53,000 efectivos. Estamos peleando con los que tenemos ahora, sacar 53,000 efectivos en este momento no es fácil”, aseguró Astudillo.

En cuanto al despliegue territorial, la autoridad señaló que de los 1.879 distritos del país solo 1.346 cuentan con comisarías, de las cuales 124 se encuentran en Lima. En las zonas fronterizas, indicó que existen 100 puestos de vigilancia de los 141 requeridos, con un promedio de cuatro a cinco agentes asignados a cada punto.

Sobre la infraestructura policial, Astudillo sostuvo que varias sedes se encuentran en condiciones deficientes y mencionó como ejemplo la comisaría ubicada en el centro histórico de Cusco.

En cuanto a las reformas en el sector, Astudillo informó que se vienen implementando medidas en las áreas de personal, inteligencia, logística y entrenamiento, con el objetivo de atender las deficiencias en la preparación técnica para el uso de armas y fortalecer la condición física de los efectivos. Asimismo, señaló que se presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades administrativas en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol), el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) y en la adquisición diferida de un lote de armamento.