Un hombre fue condenado a 35 años de prisión por abusar sexualmente y embarazar a su propia hija, una niña de 10 años, en la provincia de Condesuyos en Arequipa.

Se trata de R. P. H., quien fue hallado responsable de los delitos de violación sexual y tocamientos indebidos, según la sentencia obtenida por la Fiscalía Provincial Mixta de Condesuyos.

El caso se descubrió en diciembre de 2025, cuando la niña comenzó a sentirse mal mientras se encontraba en su colegio. Presentaba fuertes dolores estomacales y de cabeza, por lo que fue llevada a un establecimiento de salud. Allí los médicos descubrieron que estaba embarazada.

Según Giovanni Matos Palza, de la Fiscalía Provincial Mixta de Condesuyos, el embarazo era consecuencia del abuso sexual cometido por su padre. También se descubrió que la menor habría sido víctima de tocamientos indebidos desde que tenía 7 años.

Uno de los elementos que sustentó la acusación fiscal fue la prueba de ADN practicada al bebé, cuyo resultado estableció una probabilidad de paternidad del 99.9%. A ello se sumaron el examen médico legal realizado a la menor de edad, su declaración y los testimonios recogidos durante la investigación.

ACEPTÓ EL DELITO

El juicio comenzó el 9 de setiembre. Ante las pruebas reunidas por la Fiscalía, el ahora sentenciado, acompañado por su abogado, solicitó acogerse a la conclusión anticipada, mecanismo que permitió poner fin al proceso y emitir la sentencia de manera rápida.

El hombre ya se encontraba con 9 meses de prisión preventiva y luego ampliada por 5 meses. Pero tras la sentencia, el sujeto pasará 34 años más en prisión.

También deberá pagar S/80 mil de reparación civil a favor de la menor. También deberá entregar una pensión alimenticia de S/250 mensuales para el niño nacido como consecuencia de la agresión sexual.