El Ministerio de Defensa (Mindef) manifestó su rechazo a los actos de violencia física denunciados en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja. Según la denuncia, un escolar de 16 años habría sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de otros estudiantes.

Mediante un comunicado, el sector informó que ha dispuesto que la Marina de Guerra del Perú implemente las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones que realizan las autoridades competentes.

El Mindef precisó que estas acciones tienen como finalidad asegurar el debido procedimiento y que las investigaciones se lleven a cabo de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, el sector pidió que se realicen las investigaciones y acciones administrativas correspondientes para establecer si existen responsabilidades administrativas o disciplinarias vinculadas con los hechos denunciados.

📢 [COMUNICADO MINDEF]

Ante los hechos denunciados que involucran a estudiantes del Colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja, el Ministerio de Defensa informa lo siguiente. 👇 pic.twitter.com/QeyIXZtJgD — Mindef Perú (@MindefPeru) September 17, 2026

Ocho escolares permanecen retenidos en comisaría de San Borja tras denuncia por presunta agresión sexual

Ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise permanecen retenidos en la Comisaría PNP de San Borja, luego de ser intervenidos por su presunta implicación en una denuncia por agresión sexual contra uno de sus compañeros. En tanto, el colegio señaló que colabora con las diligencias.

Los adolescentes se encuentran en la dependencia policial desde las 2:00 a.m., después de pasar por los exámenes correspondientes en el Instituto de Medicina Legal, en La Victoria, y por el control de identificación en el Departamento de Identidad Biométrica de la PNP, en Surquillo.

Según familiares de la presunta víctima, el hecho ocurrió el martes 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a la selección de fútbol del colegio tras participar en un campeonato deportivo.

La Policía Nacional acudió posteriormente al centro educativo e intervino a los supuestos implicados.