Realizan mantenimiento a parte de la estructura de la represa El Fraile en Arequipa

Realizan trabajos de mantenimiento en la estructura metálica de la represa El Fraile para protegerla del deterioro y conservar su capacidad para contener el agua. Según la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), los trabajos abarcan aproximadamente 2,460 metros cuadrados de superficie metálica del dique de bloques.

La intervención comprende el arenado especializado de la superficie, resanes en puntos específicos y la aplicación de pintura anticorrosiva industrial. El tratamiento no es el mismo en toda la estructura, pues se aplican procedimientos diferenciados en las zonas que permanecen expuestas y aquellas que están sumergidas.

La represa permite almacenar y regular el agua que posteriormente es destinada a diferentes actividades y servicios en Arequipa.

El recurso regulado por este sistema atiende demandas agrarias, poblacionales, energéticas, mineras e industriales, por lo que el estado de las estructuras de la represa resulta clave para mantener la entrega del agua en las condiciones previstas.

El Fraile tiene una capacidad útil de almacenamiento de 119 millones de metros cúbicos de agua. Por ello, los trabajos de conservación de sus componentes buscan reducir el riesgo de deterioro y mantener las condiciones necesarias para su funcionamiento.

La Autodema informó que los trabajos continuarán como parte de las labores de conservación de la infraestructura hidráulica del sistema que permite regular el recurso hídrico para Arequipa.

El gerente ejecutivo de Autodema realizó una inspección en la represa para verificar directamente el desarrollo de estas labores.