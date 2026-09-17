Un incendio consumió una fábrica de pinturas y thinner ubicada en la avenida Lima, en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de Lurigancho-Chosica. Hasta el lugar llegaron ocho unidades contra incendios, cinco camiones, una ambulancia, una unidad eléctrica y una cisterna del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El jefe de la Primera Brigada de Lima Este de los Bomberos, comandante Pablo García, informó que la emergencia fue controlada en su totalidad mediante el uso de espuma especial, debido a la presencia de materiales inflamables. Asimismo, explicó que el colapso del techo y la explosión de cilindros que fueron proyectados fuera del establecimiento dificultaron el ingreso de los bomberos.

“Al momento ya la emergencia está controlada, hemos trabajado en la etapa de extinción, ya vamos a proceder a recoger material. Cuando hemos llegado no habían heridos. Al momento nos manifestaron los pobladores que habían heridos, han sido trasladados por vehículo particular, serenazgo”, sostuvo García a Canal N.

El comandante Pablo García confirmó que no se reportaron personas heridas durante la emergencia ni en las labores de extinción del fuego. Sin embargo, vecinos de la zona indicaron que algunos afectados fueron trasladados en vehículos particulares y de serenazgo antes de la llegada de las unidades de Bomberos.

Los bomberos sectorizaron el área para asegurar la estructura afectada y proceder con el retiro del material peligroso. En tanto, la empresa de agua informó que continuará monitoreando la zona hasta que culminen las labores de remoción.

El siniestro se reportó en la calle Andahuaylas, Anexo 22, según consta en el registro oficial de atención de la emergencia. Asimismo, el establecimiento está ubicado en el sector San Antonio de Jicamarca.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú movilizó equipos especializados para atender la emergencia y controlar el fuego al interior del establecimiento. El despliegue incluyó unidades contra incendios, ambulancias, escalas y otros recursos.

La emergencia fue reportada a las 2:32 p.m. de este 17 de septiembre de 2026. En tanto, efectivos de la Policía Nacional permanecen en el lugar para garantizar la seguridad y facilitar las labores de atención.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, hasta el lugar fueron movilizadas las unidades M236-4, M138-1, M2-1, CiST-65, AMB-138, ESC-60, ESC-13, ELEC-121, M121-1, M10-1 y PLT-11.

Sedapal informó que activó sus protocolos de emergencia y desplegó recursos para atender la emergencia generada por el incendio registrado en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de Lurigancho-Chosica.

Como parte de la atención de la emergencia, la empresa dispuso el traslado de tres cisternas de agua para asegurar el abastecimiento continuo al Cuerpo General de Bomberos y apoyar las labores de control del incendio.

La empresa informó además que incrementó la presión del agua en la zona y habilitó un hidrante cercano al lugar de la emergencia, con el objetivo de facilitar el abastecimiento de las unidades de Bomberos.

#AlertaNoticias | Jicamarca: Se registra un incendio de grandes proporciones en una fábrica de tíner. La PNP ha llegado a la zona



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