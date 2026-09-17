La Marina de Guerra del Perú informó que dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise, luego de la denuncia presentada contra diez escolares de la institución por una presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros.

En un comunicado, la institución castrense expresó su firme rechazo “a todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de todos los estudiantes”.

En ese sentido, la Dirección de Bienestar de la Marina ordenó separar al personal involucrado mientras las autoridades competentes llevan adelante las investigaciones correspondientes.

A través de su Departamento de Educación, la misma entidad señaló que viene colaborando y brindando todas las facilidades a las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido, al margen de la determinación de responsabilidades.

“Las autoridades competentes han dispuesto el protocolo correspondiente para estas situaciones”, indicaron.

Asimismo, precisaron que, conforme a lo establecido por la ley, se mantiene bajo reserva cualquier información que permita identificar a los acusados, debido a que son menores de edad.

“La Dirección de Bienestar de la Marina adoptará, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y la normativa vigente, las medidas que correspondan dentro del ámbito de su competencia, descartando cualquier injerencia durante el proceso de investigación”, resaltaron.

Mindef condena actos de violencia en el Liceo Naval Almirante Guise y exige esclarecer los hechos

El Ministerio de Defensa (Mindef) manifestó su rechazo a los actos de violencia física denunciados en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja. Según la denuncia, un escolar de 16 años habría sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de otros estudiantes.

Mediante un comunicado, el sector informó que ha dispuesto que la Marina de Guerra del Perú implemente las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones que realizan las autoridades competentes.

El Mindef precisó que estas acciones tienen como finalidad asegurar el debido procedimiento y que las investigaciones se lleven a cabo de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, el sector pidió que se realicen las investigaciones y acciones administrativas correspondientes para establecer si existen responsabilidades administrativas o disciplinarias vinculadas con los hechos denunciados.

📢 [COMUNICADO MINDEF]

Ante los hechos denunciados que involucran a estudiantes del Colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja, el Ministerio de Defensa informa lo siguiente. 👇 pic.twitter.com/QeyIXZtJgD — Mindef Perú (@MindefPeru) September 17, 2026