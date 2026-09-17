La Hermandad del Señor de los Milagros anunció las actividades y procesiones que se desarrollarán durante octubre y el 1 de noviembre; así como detalles relacionados a la imagen de “Cristo Morado”.

Se informó que el presente año no se llevará a cabo la llamada “levantada mundial”. Como se sabe, en 2025, dicha actividad reunió simultáneamente a hermandades del Señor de los Milagros en 56 ciudades. Tampoco se contempla alguna visita de la imagen a otra ciudad del país.

En conferencia de prensa, se precisó que las actividades estarán concentradas en la capital.

Misa del papa León XIV

La Hermandad del Señor de los Milagros también anunció que las andas del Señor de los Milagros estarán presentes en la última misa que el papa León XIV ofrecerá en el Perú , en la Base Aérea Las Palmas.

Los voceros de la hermandad refirieron que los detalles sobre el traslado y la participación de los hermanos cargadores serán comunicados oportunamente.

Procesiones del Señor de los Milagros

La imagen del Señor de los Milagros saldrá en procesión a las calles de Lima en cinco fechas, siendo la primera el 3 de octubre.

El recorrido procesional del “Cristo Morado” partirá del Monasterio de Las Nazarenas.

Conoce los 5 recorridos:

Estimados Hermanos, Hermanas y Feligresía en general,



Damos a conocer las fechas de los Recorridos procesionales del año 2026 del Señor de los Milagros de Nazarenas.



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