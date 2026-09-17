El ministro de Educación, José Antonio Chang, cuestionó la actuación de los adultos que acompañaban a los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise durante el traslado en bus, luego de la denuncia por una presunta agresión sexual contra uno de los alumnos.

Chang calificó el caso como un “terrible” hecho de violencia y señaló que dos adultos estaban a cargo de los adolescentes, quienes retornaban al colegio después de participar en un campeonato deportivo.

“Un terrible acto de violencia contra un estudiante que genera indignación. Desde el Ministerio de Educación vamos a tomar las medidas necesarias no solamente con los actores que han participado en este hecho bochornoso, sino también con la escuela, no para sancionarla sino para saber qué ha pasado”, declaró para RPP.

Asimismo, Chang señaló que algunos de los adolescentes involucrados ya tenían una denuncia previa “por acoso”, aunque precisó que no se tiene certeza de que esta corresponda al mismo estudiante.