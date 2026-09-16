Los taxis colectivos y otras unidades informales continúan utilizando el carril exclusivo del Corredor Rojo en la avenida Javier Prado, afectando la circulación de los buses y generando situaciones de riesgo para pasajeros y conductores.

Durante un recorrido de Canal N, se observó a varias minivanes detenerse en este espacio para recoger pasajeros, incluso durante varios cambios de semáforo.

Las imágenes registraron a colectivos ubicándose delante de los buses del Corredor Rojo para esperar el cambio de luz y continuar con el embarque de pasajeros. Esta situación obligó a los buses a esperar o realizar maniobras para continuar su recorrido.

El reporte también evidenció vehículos con placas delanteras parcialmente cubiertas o con modificaciones que dificultarían su identificación .

Asimismo, se observó a personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) colocando conos para impedir el ingreso de unidades informales al carril exclusivo. Sin embargo, algunos colectivos lograron ingresar detrás de los buses y volvieron a ocupar este espacio.

La presencia de estas unidades también representa un riesgo para los pasajeros. Durante el recorrido se observaron vehículos circulando con las puertas abiertas y cobradores que sacaban parte del cuerpo para captar pasajeros.

El reporte mostró que la invasión del carril exclusivo ocurre incluso en zonas donde existe presencia de policías de tránsito y personal de la ATU.

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