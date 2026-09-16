Melanie Martínez volvió a pronunciarse sobre el distanciamiento que mantiene con Pamela Franco y contó que la cantante intentó contactarla luego de las recientes declaraciones que ambas hicieron públicamente.

La empresaria indicó que recibió un audio de la cumbiambera y decidió escucharlo por completo. Sin embargo, señaló que no coincidió con lo expresado por Pamela y optó por no continuar con la conversación.

“ Me mandó un audio y, ¿sabes qué?, yo lo escuché. No me gustó lo que me dijo. No me pareció a mi perspectiva, a mi vivencia, no me pareció justo, así que decidí dejarlo ahí ”, sostuvo Melanie para ‘América Hoy’.

Consultada sobre la posibilidad de responderle, Martínez dejó en claro que no tiene intención de continuar con el intercambio de declaraciones entre ambas.

La empresaria sostuvo que ambas tienen una versión distinta sobre lo ocurrido y dejó claro que no pretende continuar con el intercambio. “ (¿No le has contestado?) No, no pretendo hacerlo tampoco porque las cosas las voy a dejar aquí ”, afirmó.

“ Ella tiene su punto de vista de las cosas y yo tengo el mío. Ella tiene su versión, yo tengo la mía ”, agregó.

Martínez también señaló que, tras la polémica, ha optado por tomar distancia y enfocarse en otros aspectos de su vida. En esa línea, afirmó que actualmente sus hijos son su principal prioridad.

“ También pondré distancia, así que cada quien, ya en este momento. Lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en las cosas que son importantes para nuestras vidas. En mi caso son mis hijos ”, manifestó.

Por su lado, Pamela Franco también se pronunció anteriormente sobre el distanciamiento y negó haber bloqueado a Melanie Martínez en Instagram. La cantante afirmó que, incluso, consultó con su equipo para saber qué había sucedido entre ambas.