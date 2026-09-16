En medio de la polémica generada por las declaraciones de Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, quien afirmó que Gisela Valcárcel “no es su madrina”, Ethel Pozo se pronunció sobre las recientes expresiones del conductor.

La hija de ‘La Reina de la Televisión’ se refirió a la polémica durante su participación en el programa Sin + que decir.

Ethel comenzó señalando que, para gran parte del público peruano, Gisela Valcárcel es considerada la madrina de Edson Dávila. En ese contexto, cuestionó el cambio de actitud del conductor y expresó: “ Cómo cambia la gente. Yo creo que un día se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Ese no es el Edson que yo conocí ”.

“ Yo lo veo soberbio todo el año. Yo conocí un chico muy bonachón, muy buena gente, muy humilde, que no se creía más que nadie y ahora es otro personaje ”, agregó.

Edson Dávila afirma que Gisela Válcarcel no fue su madrina en la televisión: Nunca lo fue

El vínculo entre Edson Dávila y Gisela Valcárcel volvió a estar en el centro de los comentarios luego de que el conductor de ‘América Hoy’ aclarara qué papel tuvo la popular ‘Señito’ en sus inicios en televisión. Si bien reconoció que Valcárcel le brindó una oportunidad profesional, Dávila fue enfático al aclarar: “Nunca fue mi madrina”.

Durante una entrevista en el marco de las actividades de la Teletón 2026, el conductor fue consultado sobre las versiones que lo señalaban como uno de los motivos detrás de la ausencia de Ethel Pozo en el evento solidario.

Ante estas versiones, el conductor aseguró que no busca generar enfrentamientos ni con Ethel Pozo ni con Gisela Valcárcel. En ese sentido, remarcó que desea conservar el respeto hacia la popular ‘Señito’ y evitar cualquier tipo de comentario negativo entre ambos.

“ Lo único que quiero mantener es el respeto que siempre le he tenido a la señora Gisela. No me gustaría que se expresen mal de mí y yo tampoco expresarme mal de ella ”, aseguró.