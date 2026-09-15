Romeo Santos y Prince Royce no solo hicieron vibrar el Estadio Nacional durante dos noches consecutivas, sino que se llevaron consigo el cariño y la emoción de miles de peruanos. Los dos artistas quedaron profundamente agradecidos por la extraordinaria acogida que recibieron durante sus conciertos del 11 y 12 de septiembre y destacaron lo especial que fue reencontrarse con el público peruano.

La bachata se apoderó de Lima y convirtió el Estadio Nacional en un gigantesco coro. Desde los primeros acordes, los fanáticos acompañaron a los artistas cantando a una sola voz sus grandes éxitos como “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Imitadora”, “Darte un Beso”, “Corazón Sin Cara” y “Las Cosas Pequeñas”, protagonizando dos noches cargadas de romance, nostalgia y mucha emoción.

Para Romeo Santos, el vínculo con el público peruano tiene un significado especial. El denominado “Rey de la Bachata” ya había hecho historia en nuestro país en 2023, cuando consiguió llenar cuatro veces consecutivas el Estadio Nacional durante su gira Fórmula Vol. 3. Esta vez, volvió a demostrar que su conexión con los peruanos continúa intacta.

A su lado, Prince Royce también disfrutó de una noche muy especial. El “Príncipe de la Bachata” compartió escenario con Romeo como parte del Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026, gira que también celebra la unión musical de ambos a través de su álbum colaborativo Better Late Than Never.

Uno de los momentos más celebrados fue la interpretación de “Dardos”, una de las canciones que representa esta nueva etapa musical de los dos artistas y que fue coreada por miles de fanáticos.