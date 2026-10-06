Una pareja de criadores de porcinos fue asaltada por una banda de entre 3 a 4 individuos quienes provistos con armas de fuego irrumpieron en su vivienda en la asociación San Antonio del distrito Gregorio Albarracín en la región de Tacna.

Según la denuncia, luego de golpearlos y maniatarlos, se apropiaron de unos 20,000 soles y huyeron en un auto oscuro efectuando disparos para amedrentar a los pobladores.

Personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) se encuentra realizando las pesquisas a fin de identificarlos y dar con su captura.