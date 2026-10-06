Los diputados de Fuerza Popular Jaime Abensur y Arturo Alegría presentaron un dictamen en minoría respecto al pedido de facultades legislativas formulado por el Poder Ejecutivo.

La propuesta contempla conceder 50 de las 66 facultades solicitadas e incorporar un marco legal para que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad, explicó Abensur en Canal N.

La propuesta fue presentada ante la Comisión de Constitución y Reglamento antes de que el pedido sea debatido por el pleno de la Cámara de Diputados. Entre sus principales planteamientos figura establecer herramientas legales que permitan a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad, aspecto que no fue incluido en el texto consensuado por las demás bancadas.

El dictamen en minoría busca responder a las demandas ciudadanas relacionadas con el orden interno y la lucha contra la delincuencia. Con esta propuesta alternativa, sus autores buscan que las demás agrupaciones políticas consideren incorporar estas disposiciones durante la votación del proyecto de ley en el pleno.

Dicho dictamen en minoría promovido por Jaime Abensur también propone medidas orientadas al uso de tecnología para enfrentar el crimen organizado. Entre ellas, plantea establecer un marco legal que permita geolocalizar dispositivos y disponer que las empresas de telecomunicaciones proporcionen información de interés a las autoridades competentes.

Abensur explicó que el dictamen aprobado por la mayoría parlamentaria no contempla ni el papel operativo de las Fuerzas Armadas ni la posibilidad de que las empresas prestadoras de servicios faciliten información telefónica. Ante ello, los legisladores que suscriben el dictamen alternativo plantean respaldar la delegación de facultades, aunque mantienen reparos frente al contenido del texto original.

Respecto al procedimiento parlamentario, Abensur indicó que primero se sustentará el dictamen en mayoría y posteriormente el dictamen en minoría. Añadió que esperan que, durante el debate en el Pleno, se puedan incorporar algunos de los planteamientos incluidos en su propuesta.