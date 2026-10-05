La bancada de Fuerza Popular formalizó la presentación de un dictamen en minoría para otorgar al Poder Ejecutivo facultades legislativas en al menos 50 de las 66 materias solicitadas en el proyecto original enviado por el Gobierno.

La propuesta fue dirigida a la presidenta de la Comisión de Constitución, Gianinna Avendaño, por el diputado Arturo Alegría, con la finalidad de que la iniciativa alternativa sea debatida y sustentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Esta fórmula parlamentaria surge como alternativa directa al dictamen en mayoría aprobado por la Comisión de Constitución, el cual reducía el alcance del pedido gubernamental a solo 90 días de vigencia y limitado estrictamente a dos ejes prioritarios: la seguridad ciudadana y la atención ante el fenómeno El Niño.

Mediante un documento de más de 500 páginas, la representación fujimorista sustentó la necesidad de conceder la delegación de facultades por un plazo de 120 días abarcando ocho materias clave.

Sin embargo, la propuesta modificó el texto de la Casa de Gobierno al retirar de manera explícita diversos puntos contemplados en la solicitud inicial.

Pese a la formulación del documento alternativo, la bancada mantiene posturas reservadas sobre su adopción final.

El diputado Frank Krklec precisó al diario El Comercio que la presentación responde al derecho normativo del grupo parlamentario, aunque anticipó que lo más probable es que finalmente terminen respaldando el texto de consenso dictaminado por la Comisión de Constitución.

En materia laboral y de empleo, el dictamen en minoría excluyó tres propuestas del Ejecutivo: la reforma del régimen de indemnizaciones, el esquema para impulsar la formalización y los cambios en los feriados no laborables. Asimismo, en simplificación administrativa se omitió la derogación de la ley del Colegio Profesional de Artistas del Perú.

En desarrollo productivo se retiraron 8 de los 19 puntos solicitados.

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