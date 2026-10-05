La carrera por la alcaldía de Lima aún no estaría cerrada pues, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 89.898%, el aspirante a primer regidor por Renovación Popular, Rafael López Aliaa, obtiene el 27.703 % de las preferencias, mientras que el candidato del partido Avanza País, Francis Allison, suma el 26.966% de los votos.

Así, y dada que la diferencia entre López Aliaga y Allison, según la ONPE, es de 0.737% de diferencia, no podemos colegir, cuál de los dos será la máxima autoridad de la capital por los próximos años.

Este resultado preliminar es toda una sorpresa pues, hasta que se prohibió la difusión de encuestas, el candidato que ocupaba el segundo lugar de las preferencias electorales era el aspirante de Somos Perú, Carlos Bruce, quien ayer obtuvo el 16.043%

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Rafael López Aliaga acudió a la sede de Petroperú, en San Isidro, para emitir su voto. (Foto: GEC)

CIFRAS

De acuerdo con los datos de boca de urna de Datum Internacional para América Televisión, el partido de Renovación Popular obtuvo 31.20%, mientras que Francis Allison de Avanza País alcanzó 25.20%.

Los candidatos Carlos Bruce de Somos Perú y Daniel Urresti de Podemos obtuvieron 15.9% y 8.7%, respectivamente.

Mientras que el resto de candidatos sumó el 19%.

Conocidos los primeros resultados, diputados y representantes de Renovación Popular se apersonaron al local del partido ubicado en el distrito limeño de Jesús María.

Un dato no menor es que ayer por la mañana, RLA evitó responder si permanecería hasta el 31 de diciembre de 2030 en el cargo que podría asumir.

“Dios dirá. En cuatro años pasan muchas cosas. He aprendido a no dar compromiso de nada, porque luego usan mis palabras en contra mía”, declaró a la prensa.

Francis Allison pasó a ocupar el segundo lugar en las recientes Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: GEC)

POSTURA

A partir de las 8:45 p.m., RLA llegó al local del partido y fue recibido por sus simpatizantes.

En el espacio ofreció un pronunciamiento antes de responder las preguntas de la prensa.

“No nos hemos pronunciado antes porque estamos esperando el conteo rápido, por la pésima experiencia del 12 de abril donde en la noche hubo un conteo rápido, pero el martes en la noche entraron 500 mil votos sin actas”, reclamó.

Consultado por qué hará si el JNE decide no entregarle las credenciales de alcalde, RLA señaló que el organismo electoral estaría en contra de la ley.

“Hay un delito que se llama prevaricato. La Constitución establece que un alcalde no puede postular a una reelección, no establece que un alcalde no puede postular a ser teniente alcalde (…). Manco no soy”, sostuvo.

Rafael López Aliaga dijo que si el JNE no le entrega credenciales estaría cometiendo el delito de prevaricato. (Foto: Captura de YT / JNE)

REACCIONES

Urresti fue uno de los primeros en pronunciarse.

Desde su punto de vista, sería “inconstitucional” que RLA reciba las credenciales de alcalde.

“Estoy seguro de que en estos cuatro años, la seguridad no va a mejorar”, afirmó.

Por su parte, la diputada Roxana Rocha de Renovación Popular, aseguró que la agrupación respetará lo que resuelva el JNE. Sin embargo, no descartó que el Comité Ejecutivo Electoral denuncie a Roberto Burneo, presidente del JNE, si es que no entrega las credenciales a RLA.

Si bien Allison no dio declaraciones en los exteriores de su casa, quien si lo hizo fue su esposa Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena.

“Estamos esperando en familia, muy tranquilos, tengo mucha esperanza”, afirmó.

Daniel Urresti dijo que sería inconstitucional que el JNE le entregue credenciales a Rafael López Aliaga. (Foto: Captura América TV)

SU HISTORIA

¿Quién es López Aliaga? La primera vez que postuló a un cargo de elección popular fue en el 2006.

Se presentó como regidor provincial como la Alianza Electoral Unidad Nacional.

En el 2011 postuló al Congreso con la Alianza Solidaridad Nacional, sin éxito.

Su mayor pico de popularidad llegó en el año 2021 cuando postuló como candidato a la presidencia con Renovación Popular.

RLA quedó en tercer lugar con 1,692,279 de votos.

Un año después se presentó como candidato a la alcaldía de Lima y ganó.

El líder de Renovación Popular obtuvo el 26.34% de respaldo, es decir, 1,402,627 votos.

Le ganó a Daniel Urresti solo por 0.99% de los votos.

A pesar de ganar, RLA no terminó su mandato, pues renunció en octubre de 2025 para postular como candidato presidencial en las Elecciones Generales 2026.

Además de aspirar al sillón presidencial, fue candidato a senador con el número 1.

Aunque no ganó las presidencial, sí ganó como senador, incluso, fue el tercero más votado entre todos los partidos.

A pesar de ello, optó por no recibir sus credenciales como senador, no asistió a la ceremonia del JNE y envió un oficio al Congreso para comunicar que renunciaba al puesto.

Así, RLA anunció que sería candidato a primer regidor con su parte, mientras que su amigo Luis Rubio sería candidato a la alcaldía de Lima.

Esto debido a que está prohibida la reelección inmediata. Sin embargo, Rubio no despegaba en las encuestas.

De manera sorpresa, renunció “por motivos personales”, así dejó el camino libre para que RLA pueda asumir.

Rafael López Aliaga se presentó como candidato a primer regidor por Renovación Popular. (Foto: GEC)

RECLAMOS

Desde temprano, más de un candidato a la alcaldía de Lima mostró su disconformidad con el silencio del JNE sobre si RLA podría asumir si su partido gana los comicios.

Carlos Bruce cuestionó que el organismo electoral “no haya sido capaz de pronunciarse”.

“Yo realmente estoy decepcionado del accionar del presidente del JNE. Ojalá que deje su cargo pronto porque no podemos tener otra elección así y ojalá que él no tenga más un cargo de responsabilidad, porque como servidor público no tiene ninguna voluntad de respetar la Constitución”, reclamó.

Por su parte, Francis Allison mencionó que hubiera sido bueno que el JNE emita una resolución como lo hicieron los jurados electorales especiales (JEE).

“El JNE tuvo la gran oportunidad porque en tres casos de provincia, idénticos a los que hay en Lima, los JEE habían dicho que estos candidatos deberían ser excluidos y los habían excluidos porque consideran que era una reelección encubierta”, sostuvo.

Mientras que Daniel Urresti dijo que no queda claro, hasta ahora, qué pasará si gana una lista donde la persona que va como primer regidor ya ha sido alcalde en el periodo anterior.

“¿Va a asumir el segundo regidor? Sí o no. ¿Quién va a asumir la alcaldía? Eso es algo sobre lo cual no se ha pronunciado el JNE", afirmó.