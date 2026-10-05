La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa actualizando el conteo oficial de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con avances en las regiones de Tumbes, Cajamarca y Loreto, tras la jornada electoral del domingo 4 de octubre.
Las cifras se actualizan progresivamente conforme las actas son procesadas y contabilizadas, por lo que los resultados aún pueden variar.
Tumbes
Con el 98,068 % de las actas contabilizadas, Tumbes tendrá una segunda vuelta electoral para definir a su próximo gobernador regional.
Carlos Feijoó, de Fe en el Perú, y Manuel Merino, de Somos Perú, obtuvieron las dos mayores votaciones y se disputarán el cargo en la segunda jornada electoral.
Cajamarca
En Cajamarca, al 94.612% el candidato Edison Carrasco encabeza la votación para gobernador regional.
El referido representante del partido Somos Perú registra el 29.885 % de las preferencias. Edison Carrasco se desempeñó como alcalde del distrito de Sócota, provincia de Cutervo, durante los periodos 2007-2010 y 2015-2018.
En tanto, el candidato de Alianza para el Progreso (Moisés González Cruz) obtuvo el 22.631 % en Cajamarca hasta el momento.
Loreto
En Loreto, el conteo oficial de la ONPE, con el 62,049 % de las actas contabilizadas, registra hasta el momento los siguientes resultados: Somos Perú obtiene el 28,288 % de los votos, seguido de Alianza para el Progreso (APP) con 24,323 %.
En los siguientes lugares se ubican Renovación Popular Perú, con 14,967 %; Fuerza Popular, con 8,818 %; y Partido País para Todos, con 8,777 %. Estas cifras corresponden a la actualización realizada el 5 de octubre de 2026, a las 11:12 a. m.
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