Rómulo Suyco Panda, candidato de Somos Perú y único postulante a la alcaldía del distrito de Lari, en la provincia de Caylloma, volvió a perder una elección frente a los votos en blanco y nulos. Es la segunda vez que le ocurre en este distrito.

De acuerdo con los resultados del 100% de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 publicados por la ONPE, Suyco Panda obtuvo 188 votos de respaldo (27%). En cambio, 407 electores votaron en blanco (60%) y 81 emitieron votos nulos (11%). En total se registraron 676 votos.

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Resultados de la ONPE al 100% del conteo de los votos en el distrito de Lari (Fuente: ONPE)

La situación se repite cuatro años después. En las elecciones de 2022, Suyco Panda también fue el único candidato a la alcaldía de Lari. En aquella oportunidad consiguió 109 votos de un total de 716 votos emitidos, mientras que 478 fueron en blanco y 129 nulos.

De esta manera, por segunda elección consecutiva, el candidato no consiguió imponerse pese a ser el único que figuraba en la cédula de votación.

¿QUÉ OCURRE AHORA?

Cuando los votos en blanco y nulos superan los porcentajes establecidos por la legislación electoral, el Jurado Nacional de Elecciones declarará la nulidad del proceso y convocará a nuevas elecciones.

Al igual que en el año 2022, el JNE tiene 60 días para convocar a las nuevas elecciones distritales.