La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizó este lunes 5 de octubre los resultados oficiales de la elección para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Con el 92,152% de actas contabilizadas, Renovación Popular se mantiene en el primer lugar con 27,681% de los votos válidos, mientras Avanza País alcanza 26,877%. El Partido Democrático Somos Perú ocupa la tercera posición con 15,078%, según el reporte oficial mostrado a las 7:02 a. m.

La diferencia entre las dos primeras organizaciones es de apenas 0,804 puntos porcentuales, por lo que el conteo continúa siendo estrecho.

La diferencia entre Renovación Popular Perú y Avanza País – Partido de Integración Social es de 41.706 votos , según el reporte de la ONPE al 92,152% de actas contabilizadas. Renovación Popular registra 1’434.396 votos (27,681%), mientras que Avanza País alcanza 1’392.690 votos (26,877%), por lo que la distancia entre ambas agrupaciones es aún estrecha.

Renovación Popular mantiene ventaja sobre Avanza País

El resultado muestra una reducción de la distancia registrada en el boca de urna difundido la tarde del domingo, cuando Renovación Popular aparecía con una ventaja mayor.

A medida que avanzó el procesamiento de actas, Avanza País recortó la diferencia y se acercó al primer lugar. En un corte anterior, con 61,686% de actas contabilizadas, Renovación Popular registraba 27,678% y Avanza País 26,883%.

La plataforma oficial de la ONPE publica los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en tiempo real conforme se contabilizan nuevas actas.

Somos Perú se ubica en tercer lugar

El Partido Democrático Somos Perú aparece en la tercera posición con 15,078% de los votos válidos.

Por detrás se encuentran otras organizaciones políticas que también participaron en la elección metropolitana, aunque con porcentajes inferiores a los tres primeros lugares.

Los resultados continúan siendo provisionales mientras no se complete la totalidad de las actas y se resuelvan aquellas que correspondan a observaciones o impugnaciones.

Más del 7% de actas aún no está contabilizado

El reporte muestra que el total de actas asciende a 26.351.

De ellas, el 92,152% ya había sido contabilizado al momento de la actualización. La propia plataforma también registra actas pendientes y aquellas enviadas al Jurado Electoral Especial para su resolución.

Por ello, todavía no corresponde hablar de un resultado definitivo hasta que concluya el procesamiento oficial.

Conteo oficial reemplaza proyecciones de boca de urna

Durante la tarde del domingo, el boca de urna de Datum había colocado a Renovación Popular con 31,2%, seguida de Avanza País con 25,2% y Somos Perú con 15,9%. Ese sondeo era únicamente una proyección y no constituía un resultado oficial.

Con el avance de la ONPE, la diferencia entre las dos primeras fuerzas se redujo considerablemente.

La definición de la Alcaldía Metropolitana de Lima dependerá del cierre del cómputo oficial.

Para ver los resultados, los interesados pueden acceder al sitio web: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/