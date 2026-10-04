El ministro del Interior, César Astudillo, encabezó un patrullaje aéreo sobre Lima junto al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general de Policía Fredy López Mendoza, para supervisar el despliegue policial durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.
Durante el sobrevuelo, las autoridades verificaron las labores de vigilancia y prevención en distintos sectores de la capital, con el objetivo de garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral.
La supervisión forma parte del Plan de Seguridad Ciudadana para las ERM 2026, que contempla el despliegue de 57,738 efectivos policiales a nivel nacional para realizar acciones de inteligencia, prevención, control del tránsito y resguardo de los locales de votación.
El Ministerio del Interior y la PNP señalaron que estas acciones buscan reforzar la seguridad y prevenir incidentes que puedan afectar a los ciudadanos durante el ejercicio de su derecho al voto.
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