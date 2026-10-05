La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con la actualización de los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en diversas regiones del país.

Tras la jornada electoral del domingo 4 de octubre, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua y Apurímac registran avances en el conteo de votos, conforme se procesan y contabilizan las actas electorales. Las cifras son preliminares y pueden variar a medida que avance el escrutinio.

Ayacucho

En Ayacucho, el conteo oficial de la ONPE, con el 94,497 % de las actas contabilizadas, muestra una diferencia estrecha entre las dos principales candidaturas para el Gobierno Regional.

Pabel Néstor Bellido Miranda, de Libertad Popular, registra el 36,112 % de los votos y ocupa el primer lugar del conteo.

En segundo lugar se encuentra Renol Pichardo, de Podemos Perú, con el 32,994 % de los votos.

Las cifras corresponden al avance del escrutinio y pueden variar conforme se contabilicen las actas restantes.

Huancavelica

En Huancavelica, con el 98,022 % de las actas contabilizadas, el candidato Juan Comun, de Alianza para el Progreso, encabeza el conteo para el Gobierno Regional con el 33,727 % de los votos . Los resultados corresponden a la actualización de la ONPE de las 2:52:07 p. m.

En segundo lugar se ubica Samuel Morán, del Partido Político Perú Primero, con el 31,521 % de los votos. Le sigue Héctor Lolo, de Acción Popular, con 16,670 %.

Más atrás aparecen Podemos Perú, con 12,548 %, y Ahora Nación, con 3,157 %. Las cifras corresponden al avance del conteo oficial y pueden variar conforme continúe el procesamiento de las actas pendientes.

Moquegua

En Moquegua, con el 98,252 % de las actas contabilizadas, ninguno de los candidatos al Gobierno Regional alcanza el 30 % de los votos válidos requerido para evitar una segunda vuelta. Las cifras corresponden a la actualización de la ONPE realizada a las 3:00:33 p. m.

Abraham Cárdenas, de Acción Popular, registra el 26,035 % de los votos y ocupa el primer lugar, seguido de Juan Herrera, del Partido Democrático Somos Perú, con 25,215 %.

En los siguientes lugares se ubican Jaime Rodríguez, de Kausachun, con 17,495 %; Percy Huancapaza Chambi, de Progresemos, con 7,606 %; y Pedro Tito, del Partido Popular Cristiano, con 5,501 %. De mantenerse estos resultados, Cárdenas y Herrera disputarían la segunda vuelta regional.

Apurímac

En Apurímac, al 98,008 % de las actas contabilizadas, Ahora Nación - AN, con 37,801 % de los votos, se mantiene en el primer lugar de las preferencias, de acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE actualizados a las 3:06:04 p. m. Su candidato es Elvyn Díaz.

En segundo lugar se ubica Progresemos, con 35,017 %, cuya candidatura es encabezada por Guido Chahuaylla Maldonado. Le sigue Acción Popular, con 24,961 %, y su candidato Gustavo Gutiérrez.

Más atrás figuran Juntos por el Perú, con 1,639 %, representado por Blas Barrientos, y el Partido Demócrata Unido Perú, que registra 0,582 % de los votos.

Los resultados corresponden al avance oficial del conteo de la ONPE en la región Apurímac.

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