La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa reportando avances en el conteo oficial de las elecciones regionales en Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, tras la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

Los resultados son actualizados de manera progresiva a medida que se procesan las actas.

Amazonas

En Amazonas al 89.945 % de actas contabilizadas se muestra una votación ajustada entre las principales candidaturas para el Gobierno Regional.

Estos son los resultados en las elecciones regionales:

- Partido Democrático Somos Perú: 25.089 %. (Amílcar Díaz)

- Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo: 23.574 % (Segundo Hernández)

- Movimiento Regional Victoria Amazonense: 22.752 % (Grimado Vásquez)

- Alianza para el Progreso: 22.414 % (Jabier Julón)

Arequipa instala el 100% de las mesas de votación, la última fue a las 9:45 (Foto: ONPE)

San Martín

En San Martín, con el 96,752 % de las actas contabilizadas, el candidato Óscar Cabrera, de Avanza País, registra el 31,267 % de los votos para el Gobierno Regional y ocupa el primer lugar del conteo.

En segundo lugar se ubica Carlos Gómez, de Renovación Popular, con 22,723 %, seguido de Jorge Panduro, de Alianza para el Progreso, quien alcanza el 22,316 % de los votos.

Por su parte, Sandro Rivero, de Somos Perú, registra el 9,907 %. Los resultados corresponden al avance del conteo oficial y pueden variar conforme la ONPE procese las actas restantes.

Ucayali

En Ucayali, con el 87,900 % de las actas contabilizadas, el conteo oficial de la ONPE muestra los resultados preliminares para la elección del próximo gobernador regional para el periodo 2027-2030.

Sandro Acosta, candidato del Partido Democrático Somos Perú, registra el 35,033 % de los votos y ocupa el primer lugar. Le sigue Antonio Marino, de Renovación Popular Perú, con 21,113 %.

En tercer lugar se ubica Celia Prado, de Acción Popular, con 16,643 % de los votos. Estas cifras corresponden a la actualización de la ONPE realizada el 5 de octubre de 2026, a las 13:32 horas, y pueden variar conforme avance el procesamiento de las actas.

Madre de Dios

En Madre de Dios, con el 92,955 % de las actas contabilizadas, Simón Horna, candidato de Ahora Nación, encabeza el conteo para el Gobierno Regional con el 36,477 % de los votos.

En segundo lugar se ubica el candidato de Alianza Libertad Madrediosense, con el 13,419 % de los votos, mientras que la candidatura de Juntos por el Perú registra el 10,245 %.

Estos resultados corresponden al avance del conteo oficial de la ONPE y podrían variar conforme continúe el procesamiento y contabilización de las actas electorales pendientes.

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