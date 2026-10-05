El conteo de votos de las Elecciones Regionales y Municipales continúa en Áncash, Cerro de Pasco y Huánuco, donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualiza progresivamente los resultados oficiales conforme las actas son procesadas y contabilizadas.

Este domingo 4 de octubre se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Estos son los resultados preliminares en el proceso para elegir a las nuevas autoridades regionales.

Áncash

Con el 96.994 % de las actas contabilizadas, la votación en región Áncash es así hasta el momento:

Alianza Para el Progreso con 21.253 % (Antonio Casana)

Podemos Perú con 16.040 % (Betto Barrionuevo)

Partido Verde con 15.796 % (Enrique Alejandro)

Somos Perú con 13.838 %

Cerro de Pasco

Estos son los resultados en Cerro de Pasco al 98.479 %

Lucio Rojas, de Frente Esperanza 2021, registra el 28,509% de los votos y ocupa el primer lugar. Le sigue Luis Pomachagua , de Podemos Perú , con 24,403% .

En tercer lugar se ubica Jhonny Inga, de Somos Perú, con 18,494%, mientras que Zumel Trujillo, de Alianza para el Progreso, alcanza el 10,109% de los votos.

Huánuco

En Huánuco, según el conteo oficial de la ONPE, con el 93,176% de las actas contabilizadas, el Partido País para Todos registra el 31,761 % de los votos y ocupa el primer lugar. La información corresponde a la actualización realizada a las 12:26:12 p. m.

Le siguen el Partido Político Perú Primero, con 16,670 %; Partido Democrático Somos Perú, con 12,238 %; Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero, con 10,796 %; y Alianza para el Progreso, con 9,278 %.

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