El conteo de votos de las Elecciones Regionales y Municipales continúa en Áncash, Cerro de Pasco y Huánuco, donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualiza progresivamente los resultados oficiales conforme las actas son procesadas y contabilizadas.
Este domingo 4 de octubre se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Estos son los resultados preliminares en el proceso para elegir a las nuevas autoridades regionales.
Áncash
Con el 96.994 % de las actas contabilizadas, la votación en región Áncash es así hasta el momento:
Alianza Para el Progreso con 21.253 % (Antonio Casana)
Podemos Perú con 16.040 % (Betto Barrionuevo)
Partido Verde con 15.796 % (Enrique Alejandro)
Somos Perú con 13.838 %
Cerro de Pasco
Estos son los resultados en Cerro de Pasco al 98.479 %
Lucio Rojas, de Frente Esperanza 2021, registra el 28,509% de los votos y ocupa el primer lugar. Le sigue Luis Pomachagua, de Podemos Perú, con 24,403%.
En tercer lugar se ubica Jhonny Inga, de Somos Perú, con 18,494%, mientras que Zumel Trujillo, de Alianza para el Progreso, alcanza el 10,109% de los votos.
Huánuco
En Huánuco, según el conteo oficial de la ONPE, con el 93,176% de las actas contabilizadas, el Partido País para Todos registra el 31,761 % de los votos y ocupa el primer lugar. La información corresponde a la actualización realizada a las 12:26:12 p. m.
Le siguen el Partido Político Perú Primero, con 16,670 %; Partido Democrático Somos Perú, con 12,238 %; Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero, con 10,796 %; y Alianza para el Progreso, con 9,278 %.
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