El presidente del Congreso, Miguel Torres, reafirmó el compromiso del Poder Legislativo de respaldar la seguridad jurídica, garantizar reglas de juego estables y actuar con transparencia para atraer mayores inversiones extranjeras al país.

Sus declaraciones se dieron durante la inauguración del Foro Empresarial Perú e Italia, celebrado en la Cámara de Comercio de Lima.

Durante su intervención ante la delegación italiana, encabezada por la viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, María Tripodi, el titular del Senado destacó a Italia como un socio estratégico y una nación referente en innovación y liderazgo global. Torres subrayó la importancia de profundizar la histórica afinidad entre ambos países para traducirla en alianzas económicas de largo plazo.

Asimismo, resaltó las ventajas competitivas que ofrece el Perú para los capitales internacionales, enfatizando el buen clima de negocios respaldado por una economía ordenada , su ubicación estratégica en la cuenca del Pacífico y su clara vocación de desarrollo económico e infraestructura.

El titular parlamentario instó a los empresarios de ambas naciones a entablar un diálogo abierto para concretar proyectos reales en sectores clave como la maquinaria pesada, infraestructura, innovación agrícola y tecnología médica. Según señaló, el éxito de las inversiones privadas se traduce directamente en el progreso y bienestar de los pueblos.

Durante el Foro Empresarial Perú e Italia, el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), reafirmó el compromiso del Parlamento con la seguridad jurídica y la transparencia para fortalecer la confianza y generar oportunidades para ambos países. 🇵🇪🤝🇮🇹 https://t.co/oQ43spEDHx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 5, 2026

El encuentro, que reunió a representantes de instituciones públicas, gremios empresariales y diplomáticos, busca dinamizar el intercambio comercial bilateral mediante paneles temáticos, sesiones plenarias y espacios de networking enfocados en identificar nuevas oportunidades de negocio.

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